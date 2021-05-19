盤點5名最靚仔男主播　有一位似吳彥祖朱敏瀚混合體

提起新聞主播當然就諗係靚女啦！不過其實男主播都唔差架，其中有5位男主播仲達到男神級別，顏值絕對唔會輸畀明星，無綫新聞主播彭建樺同前有線新聞主播黃浩賢就已經係公認靚仔喇，但最近有一位新男神彈起，靚仔程度係朱敏瀚同吳彥祖嘅混合體！今日就介紹下呢位名叫徐俊逸嘅靚仔男主播，同埋盤點吓其他4位男神主播！

彭建樺

無綫新聞主播彭建樺外形黑黑實實，充滿陽光氣息，無論笑定唔笑都好靚仔，絕對唔輸畀一線小生，佢唔單止報道新聞，仲有主持時事節目《探古尋源》，最勁嘅係佢紅到有粉絲專頁，唔少網民Cap低佢報新聞嘅圖片放上社交網一齊交流。

黃浩賢

前有線主播黃浩賢 （Edwin） 最近因為受到裁員潮影響而消失於幕前好耐，唔少粉絲都覺得好失望，好彩佢都有更新社交網慰藉一班粉絲心靈，Edwin出名青靚白淨又嫩口，年齡只得26歲，大把前途，就算被裁都唔愁冇出路，有網友喺佢社交網留言叫佢參加《全民造星》。

容家耀

無綫新聞主播容家耀2018年畢業於香港城市大學媒體與傳播系，今年只得25歲，外表眉濃、鼻挺再加唇紅齒白，絕對稱得上係小鮮肉，佢通常為無綫新聞台報道深宵新聞及無綫財經新聞，有時又會主持《香港早晨》，真係日夜都可以見到佢。

何駿彥

無綫新聞主播何駿彥（Daniel Ho） 外表官仔骨骨，戴住副眼鏡斯斯文文，笑起上嚟仲有少少怕醜，真係搞到啲姐姐囉囉攣，佢通常報道《香港早晨》，晨早打開部電視見到佢心情都會好啲，早餐都食得開心啲，而佢都好識做公開自己嘅社交網，定時上載新相同粉絲打招呼，網友都留言話「型到要檢舉佢」。

徐俊逸

無綫新聞主播徐俊逸最近極速彈起，成為網民嘅新寵，外貌似足無綫小生朱敏瀚同男神吳彥祖混合體嘅佢，鼻高、唇薄，雙眼烔烔有神，難怪令人印象深刻！而佢報道新聞時，就表現出佢專業嘅一面，字正腔圓又嚴肅，依家佢通常會出現喺深宵新聞報道，不過佢就冇公開社交網，搞到一班粉絲只能Cap佢新聞圖「取暖」。