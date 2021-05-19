廣末涼子悼念田村正和：好想再與您演戲

有「日本四哥」之稱的日本老牌男星田村正和，上月3日因心臟衰竭病逝，享年77歲。田村近年健康欠佳，2018年拍畢單元劇《眠狂四郎 The Final》後引退。據其經理人透露今年2月曾與田村通電話，當時他精神不俗，還表示疫情過後要相約食飯。但不久，田村便因感冒入院，經理人因疫情未能到醫院探望，直至上周末才得知其死訊。

田村入行60年，演出過的作品包括經典推理劇《古畑任三郎》系列等，與他合作過的紅星不計其數，圈中人對其離世大感難過。曾3度與他合作拍劇的女星廣末涼子，今日(19日)發聲明悼念。廣末表示：「總是以溫柔的笑臉迎人，美麗的身影令人看得入迷，無論任何時候的田村先生都是這麼優雅。我敬愛的田村先生，還想再與您一同演戲。請您好好休息，一路好走。」廣末於2000年劇集《頑固老爹》及2002年的劇集《老爸》，與田村2度扮演父女，並於2016年的單元劇《買地方報紙的女人~作家杉本隆治的推理》中最後合作。

曾與田村合演《眠狂四郎》，並與日劇《頑固老爹》及《夫婦》2度做夫妻的黑木瞳，則對其離世感到十分難過，她表示：「現在只感到非常悲傷，淚流不止。」她大讚田村在拍攝現場，對着任何人都非常溫柔體貼，作為演員有很多值得她學習的地方。名嘴黑徹徹子主持的長壽節目《徹子的部屋》，今晚(19日)將重播田村過去的訪問作悼念。