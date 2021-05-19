GFriend周六約滿解散　粉絲發聲明鬧爆事務所

韓國女團GFriend於2015年出道，所屬的Source Music事務所昨日突然宣布與組合的合約將於本周六（22日）期滿，組合亦變相解散，令粉絲大感震驚，不少粉絲鬧爆事務所在合約期滿前4日才公布消息，令組合本來即將舉行的活動及網上節目都臨時取消，完全沒有顧及成員和粉絲的感受，粉絲組織昨晚在社交網發聲明，要求Source Music事務所就事件作出回應。

聲明中指GFriend雖然是在1月16日出道，但因為出道日期曾一再推遲，所以粉絲一直都不知道她們的合約何時期滿，事務所卻在約滿前4日才公布全員不續約的消息。而官網昨日曾更新成員的行程，卻在宣布約滿後將行程刪除，而組合的簽名會因疫情而一直延期，事務所至今都沒有公布具體的舉行日期。

粉絲組織要求事務所在本周六（22日）之前解釋在約滿4日前才宣布消息的原因、與組合之間的不和傳聞、傳媒比事務所更快公布消息的原因、事務所擁有「GFriend」商標權的原因、以及一再延期的簽名會將以甚麼模式及何時舉行。