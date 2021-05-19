英國樂團Gorillaz聯名系列　大玩虛實連結

上月，英國服裝品牌Fred Perry破天荒邀請由音樂家Damon Albarn（英國樂團Blur主音）及藝術家Jamie Hewlett共同創作的虛擬樂團Gorillaz來一次跨界合作，當以為樂團4位成員包括：主音2D、低音結他手Murdoc Niccals、結他手Noodle及鼓手Russel Hobbs穿上M12及M3 Fred Perry Polo Shirt的廣告大片亮相後，雙方合作就會告一段落。豈料日前官方就發布新一回Fred Perry x Gorillaz聯名系列，宣布將會攜手推出多款Polo Shirt、運動外套及連身網球裙。每款單品均會加入Gorillaz相關的字句例如：「OWL」、「Choose Pazuzu」、「Reject False Icons」（2019年Gorillaz紀錄片名字）及獨特的「鶴」紋設計，將Gorillaz世界觀完美融入系列中。

Fred Perry x Gorillaz聯名系列將於5月20日上午11時（英國時間）開始於官方網頁發售，顧客想入手的話需要在5月20日或之前在fredperry.com/gorillaz登記。已登記的顧客會在開售當天收到一個邀請體驗購物的連結，通過連結到虛擬陳列室選購，於購物同時可以體驗Gorillaz的虛擬世界。屆時，尖沙咀THE ONE及旺角朗豪坊的Fred Perry專門店亦會張貼聯名標誌及二維條碼（QR Code），方便顧客即場登記及選購。