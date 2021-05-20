太極樂隊開紅館騷　戴夢夢Ricky尷尬唔合照

太極樂隊今日（20日）在九龍灣舉行記者會，宣布8月在紅館舉行兩場演唱會，太極成員之一的唐奕聰（Gary）今年3月猝逝，他的離世令各成員大感不捨，而8月是Gary的生忌，故他們形容演唱會能夠舉行全靠Gary在後面發功，笑言Gary在8月「放假」，故檔期是「神期」。

提到演唱會的特別環節，他們說：「Gary同我哋會同一個場合出現，無論我哋或者觀眾，Gary都喺我哋心目中，大家由細玩到大。」他們表示演唱會將有超過10個嘉賓，講述一些不為人知的故事，以故事形式串連演唱會，以圓Gary一直想出概念大碟的心願。而Gary的鍵盤手位置，就由黃丹儀（十三妹）代替，鄧建明爆黃丹儀初推辭：「我哋喺慶功宴發功拍枱，應承佢唔係咁Rock，好斯文嘅，改行日本風，佢就肯。」問到有否加場？他們一時感觸說：「每晚都有加時空間，只希望大家多啲聚，嗰啲由細陪住大嘅fans，要珍惜機會，依家搞騷好困難，幸福唔係必然，搞完呢次，未知有冇下次，希望有。」監製解釋睇騷的人，可能將來要衝出香港觀看。

同場的戴夢夢以主辦方之一的身份出席，早前傳出她與成員Ricky（朱翰博） 復合，2人同場表現避避忌忌，不肯合照，中間硬要隔着雷有輝，而Ricky否認復合：「唔係復合，我哋變咗親戚關係，會互相照應，好似搬屋會幫佢設計，互相關心，係好好嘅朋友，真正朋友。」Ricky否認見面感尷尬，但又不肯改認夢夢做妹妹，只說：「係好好親人，家人。」