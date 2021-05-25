林沚羿滑雪遇險　多得Uncle譚詠麟捨身救命

著名動作指導林迪安女兒林沚羿（Venus）失意於《聲夢傳奇》，僅兩次獻唱機會便遭淘汰，真情流露喊到變豬頭，引起網民關注，對於爆喊失儀，Venus解釋：「我對自己嘅要求比大家嘅想法仲要高，但表現又似乎令人失望，我喊到咁唔係單單輸咗比賽，而係屋企人瞞住我，婆婆嗰朝早辭世，事後我用咗幾日時間消化先有番意識。」

由於父親關係，她自小就在明星圈打滾，就連名字「沚羿」都拜蘇民峰所賜，Venus說：「佢哋對我嚟講，全部都係好nice嘅auntie同uncle。（最難忘係邊位？）幾年前我哋一家同譚詠麟及仔仔Howard等去咗日本旅行，滑雪期間我突然失控，煞唔停咁衝落山，好彩佢哋兩父子攔腰截停我，當時力度大到雪橇甩咗喺半空翻騰，佢哋當然受傷，如果煞唔停我，應該斷幾條骨，uncle每次食飯都會提起。」

Venus於3歲時曾拍荷里活電影，返港即獲片商再邀拍戲，在《碧咸愛上奧雲》扮演苗僑偉女兒，她說：「嗰場戲講佢抱住我，我餵佢食藍色嘅海豚糖，我覺得好得意不斷咁放入佢個嘴，結果幾take就搞到佢變藍脷。」

目前她已簽約無綫，準備開始演藝事業：「我乜都想學，做乜都會好享受。（拍戲想同邊個合作？）黃曉明，我睇過佢同我父母拍《唐伯虎點秋香2之四大才子》，嗰時佢知名度唔及依家，但就好親切同專業，態度令人欣賞，好想跟佢學嘢。」