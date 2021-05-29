撼贏吳若希連詩雅！王敏奕升呢女一與周柏豪談情

藝人王敏奕（Venus）將以女一身份出演無綫新劇，角色可塑性甚高，推她向難度挑戰。婚後的她工作發展更上一層樓，與老公曾國祥事業齊齊起飛，羨煞旁人。

年僅29歲的Venus近日加入「人生勝利組」，除擁美滿婚姻外，更有機會簽約星夢當歌手。身為無綫高層曾志偉新抱的她最近再獲無綫戲劇組為她度身訂造角色，於下月開拍的新劇《旁觀者》內，扮演一名對外界聲音與光影份外敏感的女警，憑着此天賦異稟偵破兇案，當查案陷得愈深，內心情緒愈感到抑壓，角色與韓劇《Voice》系列女主角李荷娜的特徵及遭遇相若，絕對是1次演技大挑戰。

據悉，Venus今次撼贏同樣有份參演《旁》劇的吳若希及連詩雅，將以女一身份登場，與扮演餐廳店長的男主角周柏豪發展感情線。而這亦是柏豪相隔若3年，再次回歸劇壇，難怪他顯得相當緊張，近日已開始「閉關」做功課。柏豪坦言：「呢一、兩年囡囡出咗世，我花多咗時間喺家庭上。依家除咗開始溫習劇本外，喺飲食上都作出調適，跑步操番身形，已經成功減咗7磅嘞，同埋今次角色有好多內心戲，真係有好多嘢要準備好先得，相信嚟緊下半年會好多嘢忙、好滿足。」

另外，談到近日網傳無綫將翻拍《倚天屠龍記》，柏豪獲派演張無忌父親張翠山一角，連詩雅則扮演其妻殷素素。柏豪昨出席公開活動時表示未有聽聞，但笑言不介意當「爸爸輩」﹕「搵我做金毛獅王都得㗎，咁我真係爸爸嘛，最緊要有嘢做啫。」