公然冒認郭富城經理人　小美發聲明：偽冒者收手

天王郭富城（城城）與經理人小美多年來合作無間、感情深厚，惟近日竟有人冒認是城城的網上經理人，更對工作室的合作夥伴造成滋擾。

今日（31日）小美於社交網上載該冒充者的社交平台截圖，並發聲明指：「本人及本工作室再三鄭重聲明，本人小美及小美工作室為郭富城先生之全球獨家經理人及公司，並無其他分支公司，也沒有其他形式的線上代理公司，敬請各方客戶、好友及歌迷會成員務必垂注！鑑於網上騙案時有發生，敬請各位朋友，對任何未經證實身份之陌生人向大家自認是我本人，或我公司之同事或冒充郭富城先生亂開帳號作一些無謂答問，敬請各位審慎查明真確性才予以聯繫！不要誤入騙徒之滋擾而蒙受損失！」

小美接受東網訪問時表示：「首先，近年太多網絡騙案，我希望大家真的小心查清楚網絡上的資訊，肯定真確，才予以回應。第二，近兩年真的有很多冒充郭富城的假帳號出現，去滋擾不同的朋友和歌迷。更離譜是早前有些偽造的假訪問及假平台，聲稱Aaron教人投資虛擬貨幣的虛假投資社交平台，大家務必小心！我可以好肯定的告訴大家，Aaron只會全力做好自己的演藝工作，絕對不會加入那些帶有妄語和虛張聲勢的假平台，去誤導大衆。我這個聲明已經出了好幾次，希望那些偽冒者早日收手吧！特別是Aaron的歌迷朋友，更加要小心提防這些偽冒者。以免受到損失。」