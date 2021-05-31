猿人迷彩加持　ML2002R注目登場

在New Balance鞋款獨特的名命方式下，除了包含於8、90年代先後推出波鞋迷最熟悉的「5系」、「9系」及「千系」之外，在千禧年過後品牌就帶來「二千系」第1款作品M2000。因為設計主要是延續「千系」最後一款作品M1700，因此當年推出並未引來巨大回響，直至2010年推出換上新外觀線條及全掌N-ERGY緩震科技的MR2002，其機能感及工藝感設計先至真正「省」靚「二千系」招牌。

去年，New Balance將元祖MR2002（Men's Running）進化成為ML2002R（Men's Lifestyle），當中型號最後的「R」字就代表Redevelopment。雖然復刻推出的ML2002R已經並非美製，但鞋身物料以至縫線細節等仍然保持一貫高水準，同樣沿用Stability Web足弓支撐結構及Ndurance耐磨外底，不過中底緩震就由全掌N-ERGY改為後掌N-ERGY配ABZORB，日常着用絕對不會影響絕佳舒適度。品牌去年已經率先邀請thisisneverthat、N.HOOLYWOOD及FDMTL等人氣潮流單位推出聯名版為鞋款造勢，來到今年就由日牌A BATHING APE接棒登場，相信足以掀起新一波「二千系」熱潮。

A BATHING APE® x New Balance ML2002R鞋身沿用麖皮、牛巴革及網布物料拼湊打造，除了鞋頭及鞋領位置的網布物料融入經典的BAPE® ABC CAMO外，在鞋踭位置更有相當搶眼具3M反光效果的BAPE®鯊魚鋸齒紋圖案，橢圓形鞋舌章及鞋側「N」字亦同樣加入3M反光效果。鞋款分別推出綠迷彩及灰迷彩兩款配色，設計靈感當然是取材自兩牌辨識度極高的色彩美學。除鞋款外，聯名系列更推出Tee、Hoodie、Full Zip Shark Parka及Cargo Shorts共4款服飾單品，可惜香港並無引入，想入手就要自己諗諗計（6月5日推出）。