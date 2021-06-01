【祟尚方法演技】羅拔迪尼路玩俄羅斯輪盤入真彈

荷里活影壇巨星羅拔迪尼路（Robert De Niro）有「演技之神」稱號，好多香港巨星如梁朝偉同「發哥」周潤發都封佢做偶像。迪尼路出名崇尚「方法演技」（Method Acting），為了實踐這種演技方法，迪尼路多年來為電影作出百般犧牲，務求演活個角色及贏得觀眾的掌聲！首先，要講講究竟咩係「方法演技」，Method Acting是俄國戲劇大師史坦尼斯拉夫斯基（Stanislavski）提倡，簡單啲講句就係令演員完全融入角色中的表演方式。咁到底迪尼路為「第8藝術」可以有幾癲？

為演拳手增肥

如果要選迪尼路的代表作，那1980年的《狂牛》（Raging Bull）就絕對是其中一部！他為了片中意大利中量級拳手Jake LaMotta的角色除了學打拳之餘，亦親身上陣參與3場拳擊比賽。此外，最癲就是為了演角色中年而增肥50磅。結果努力有回報，最終他捧走奧斯卡最佳男主角寶座！

為角色揸的士

在《狂牛》之前，他與導演好友馬田史高西斯（Martin Scorsese）亦曾在兩部電影中合作過，其中一部就是《的士司機》（Taxi Driver），為了演活的士佬角色，他開拍之前在紐約考的士牌真實體驗揸的士1個月。此外，他亦努力鑽研情緒病，以了解個角色心靈狀況。

俄羅斯輪盤玩真彈

迪尼路名乎其實為演戲唔怕死！1978年，他拍攝越戰片《獵鹿者》（The Deer Hunter） 中俄羅斯輪盤的鏡頭時，他為求感受那種生死的感覺而竟然要求道具槍入真子彈！不過每拍一個鏡頭前，都會由工作人員細心檢查下一發並非是真子彈，認真險過剃頭！

為教父移居意大利

迪尼路演過不少黑幫角色，其中包括1974年的《教父續集》 （The Godfather Part II）。他為了飾演片中年輕時代的「教父」古良年（Vito Corleone），他不惜移居意大利西西里島4個月，學習當地的意語口音之外，亦感受下當地的生活，結果他獲奧斯卡最佳男配角。

為演黑幫變M字額

同樣是黑幫大佬，迪尼路都有唔同演繹方法 ！1987年，他在電影《義膽雄心》（The Untouchables）中飾演令人聞風喪膽的真實黑幫大佬卡邦（Al Capone），雖然屬配角，但為了演活個角色，他亦花了不少工夫！除了拔走額頭的頭髮變「M字額」之外，他亦苦苦追尋卡邦當年的裁縫為他做衣服，其中他更要求打造一條卡邦愛穿的絲質底褲，給他拍戲時着！

演強姦犯整爛棚牙

迪尼路1991年為了在《海角驚魂》（Cape Fear）中飾演來自美國南部的強姦犯Max Cady，除了帶埋錄音機同劇本到南部的小鎮叫當地居民讀對白，務求跟足角色的口音。此外，他亦狂操肌肉，而最癲就是花5,000美元請牙醫整污糟棚牙，拍完後再花20,000美元給牙醫整番靚棚牙。

演露宿者體驗瞓街

雖然有好多影評人批評迪尼路近年演藝事業已「回塘」，同時亦未必遇到稱心滿意的好劇本，但他仍然會演好每個角色！2012年他接拍《我的單身爸爸》（Being Flynn）時為了演活露宿者父親一角而試過幾晚瞓街，為求感受下露宿者的感覺。由於太入型入格，搞到他返酒店休息時都被拒諸門外！