何沛珈改名減「猛」添柔情　拜神求姻緣恨出Pool

去年參選港姐的何沛珈（原名何孟珊）雖然殺入5強，惟最終與獎項無緣，不過她隨後在「港姐大軍」中跑出，加入節目《東張西望》擔任主持，事業發展有個好開始。她早前請師傅改名為「何沛珈」，名字減「猛」，新名字較為女性化，希望有利人緣，亦望早日「出Pool」蜜運及促進事業新發展。

自爆花名叫「河馬」

她最近到上環一間廟宇拜神祈福，似乎相當熟路，買香蠟及祭品後在一旁整理，隨後向各大神明誠心上香，更跪拜念念有詞祈求，相當神心。她之後向職員查詢燃點香搭祈福事宜，逗留約半小時後離開。

她接受電話訪問時透露拜神是因為最近家人身體不適，祈求神明保佑早日康復，亦希望事業發展順利，當然亦有趁機求姻緣。提到改名一事，她表示：「希望運氣好啲，想個名冇咁Man。中學唔係好鍾意個名，因為嗰陣好肥，畀同學起咗個花名叫『河馬』，趁入行唔多人識就改名。」只在大學時期拍過一次拖的她期望有好姻緣，笑說：「Dry咗好耐，Dry到依家都冇乜拍拖意欲，但當然唔會抗拒好姻緣，希望遇到夾嘅人。」

望拍劇考演技

她加入《東張》後有不少出鏡機會，除了做主持，亦跟鄭丹瑞上堂學演技，打好根基，希望早日有機會拍劇：「上完訓練班後知道自己鍾意做戲，考試仲畀老師讚全班演出最好，加上去試過做路人甲，所以更加想挑戰拍劇！」