呂慧儀張景淳「訂婚」周年　粉絲落燈廂廣告慶祝

藝人呂慧儀、張景淳於無綫劇集《愛．回家之開心速遞》中「龔水戀」向來看得劇迷又愛又恨，二人經歷多番波折，之後劇情還會發展到結婚。不過，「龔水黨」為了慶祝他們「訂婚」一周年，於坑口巴士站、旺角英皇投資理財中心大廈、將軍澳及調景嶺港鐵站落了個超顯眼的燈廂廣告位，照片中，都是這對CP的親密溫馨照片，當中更有龔燁錫熊若水額頭的片段。

呂慧儀接受東網訪問時坦言相當驚喜：「我都好驚喜，龔水黨好有心思地為龔水一周年慶祝，好感動！好感恩佢哋為我哋呢對《愛》CP做咗咁多應援廣告，多謝佢哋咁喜歡我們，都感恩《愛》嘅故事造就了這對大家都很喜歡的CP！我會繼續努力，希望拍多啲好戲同得意嘅劇情答謝佢哋嘅厚愛。劇情中『龔水』仲有成年先會結婚嘅，但籌備婚禮前的瑣碎事有好多，暫時唔劇透得住，希望大家密切留意！如果有機會搵埋龔水粉絲嚟做婚禮賓客我當然開心，但製作嘅事就交番畀監製同幕後團隊籌備同安排，到時再睇吓有冇機會現場見證啦！」

呂慧儀又表示最感動的是他們一直拍攝之後的劇情，她坦言自己都醒不起上年這個時候正是「龔燁」向「熊若水」求婚之時，大讚一班「龔水黨」有心思又可愛。她謂：「多謝佢哋花心思同金錢去畀驚喜我哋之餘，亦要多謝編劇一路鋪排嘅故事感動到佢哋。（到時請埋一班龔水黨飲？）睇吓之後有冇機會啦！我會努力拍好啲戲報答佢哋，希望遲啲疫情好番，有機會喺活動或聚會可以畀我哋見吓面。」