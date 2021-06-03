唔認抄襲累事　尹恩惠親民拍節目博翻身

曾是韓國女團Baby V.O.X成員的36歲女星尹恩惠，曾演處境喜劇《彩虹羅曼史》和綜藝節目《X-Man》，因與金鐘國成為螢幕情侶而知名度急升，而她於2006年主演人氣韓劇《宮》，令她紅遍全亞洲，她之後主演的劇集《葡萄園之戀》和《咖啡王子》亦同樣獲得成功，曾於2008年登上「韓國演藝界百大影響力人物」，但她後來就因為抄襲風波而形象插水。

在內地擁有不少粉絲的她，2015年拍攝內地綜藝節目《女神新裝》，當時她與其他設計師合作設計的衣服被發現是抄襲韓國設計師尹春浩於同年3月發表的秋冬時裝，尹春浩對作品被抄襲一事大表憤怒，當時尹恩惠的事務所列出尹恩惠設計該件衣服的靈感和原因，強調並沒有抄襲，更叫尹春浩不要再利用尹恩惠的名字宣傳自己的名牌，令網民更加反感。

人氣急跌的尹恩惠於2018年憑MBN電視台的劇集《心動警報》在韓國復出，她在發布會上相隔3年為抄衫風波道歉，但網民表示唔收貨，而劇集亦收視慘淡，以1.604%的平均收視劇終。她之後已沒有接拍新作品，去年她參演綜藝節目《便利餐廳》，公開她與經理人一起住的豪宅，大晒廚藝，她又與孔劉等演員拍攝《咖啡王子》的特輯，嘗試以親民又貼地的面貌讓觀眾重新接受自己，但人氣明顯大不如前。