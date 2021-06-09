【獨家】陳鍵鋒教潛水學員溺斃　火速搬竇避世

現年43歲的前無綫小生陳鍵鋒（Sammul）當年與林峯及吳卓羲等獲無綫力捧，2003年主演劇集《律政新人王》將事業推向高峰，不過約於10年前，他決定不再與無綫續約，並將發展基地轉往內地，起初無論名氣及「財」氣都有增無減，然而早前自爆有腦血管遺傳病，被迫中斷演藝工作。Sammul擁有幾十個技能等級證書，包括獨木舟、聾人手語甚至幼兒護理等不同範疇，可謂百足咁多爪，其中有潛水牌的他，近年更將興趣轉化為事業，轉行做潛水教練搵食，並會作私人教授。

本月6日，一名中年男子於西貢跟教練一對一學潛水，疑遇溺失去意識，於碼頭附近載浮載沉，期間被女途人發現報警，惟昏迷送院不治，據悉當時負責教練先上岸，當發現學員遲遲未有現身，已急忙四處找尋，其後才得知發生悲劇。雖然一直未有公開教練身份，但網上就因事件掀起熱議，當中有人質疑：「一對一教潛水為何教練先上岸」、「到底教練當時做緊乜？」有網民爆料直指該教練是藝人陳鍵鋒。記者連日來曾嘗試聯絡Sammul，但一直未獲回覆。而陳鍵鋒經理人接受東網訪問時表示：「我不在香港，疫症問題滯留加拿大，所以無可奉告。」

至今午（9日）2時左右，記者發現身形發福的Sammul在何文田寓所出現，獨自推着一大篋行李箱準備離開，當記者追問有關學員潛水溺斃，有指該教練是他時，他全程不發一言，沒有任何回應亦未有透露事發經過，之後就上了一輛早已在門外等候的的士，直駛往港島區一間5星級酒店，落車後記者再上前問他有否聯絡學員家屬交代事件，他依然封口避談，然後就入𨋢上房。

其實Sammul轉戰內地後已甚少與圈中人有互動，直到去年年尾廖碧兒上載與他的合照，才見他蒲頭。對於他已轉做潛水教練，很多人亦不知情。