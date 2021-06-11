視帝陳展鵬爆《逆天》開續集　自薦做編劇搞大馮盈盈個肚

視帝陳展鵬及林夏薇（薇薇）等一眾《逆天奇案》的演員今晚（11號）齊齊在電視城睇劇集大結局，兩人表示大感不捨，薇薇因劇集帶挈而人氣急升，被封「國民女友」，微博粉絲急增100萬兼獲金V認證，她坦言這套劇令她收穫甚豐，非常難得，她多謝觀眾支持：「知道觀眾見到我喊跟住我一齊喊，好感恩，我拍嗰場戲時好深刻，停咗機之後我都抽離唔到，喊咗好耐。我好明白個感受，現實中你有幾堅強，但父母係最後防線。（你現實中有冇試過被伴侶背叛？）冇，如果係我打死佢。」

至於在劇中跟背女友薇薇，跟馮盈盈發生肉體關係的陳展鵬就開玩笑說：「唔怪之得我少咗粉絲，哈哈！」他指作為演員開心有觀眾認同，大家同喜同悲，笑言見到網民的評論與分析，比演員本身還細緻，很多網民甚至捨不得劇中反派死。問到是否會開拍續集，他透露曾志偉向監製劉家豪提出開續集，展鵬自薦可以幫手編劇：「可以話盈盈有咗我個小朋友，但冇同我講，幾年後返嚟，張頴康就搵我報仇。」薇薇就想在續集一嘗演反派滋味。

另外，提到港姐面試有混血兒佳麗Jasmin被網民指與展鵬撞樣，展鵬好奇地反問：「咁係O唔OK？如果我係女人，應該唔錯，希望佢攞冠軍。（你可唔可以反串演出？）我得，續集可以講我反串喬裝女人去查案。」