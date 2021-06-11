張頴康同劉佩玥大膽親熱　麥雅緻：我睇得好投入！

藝人張頴康與劉佩玥（Moon）出席劇集《逆天奇案》的結局活動，張頴康的太太麥雅緻（Angie）挺6個月孕肚到場支持，張頴康稱今次已是第3胎，經驗十足，故不太緊張，只是擔心太太會早產。問到胎兒的性別？他保持神秘說：「我同太太已經知道，但唔想講，第一胎我口快快講咗，到第2胎我冇講，但個女就講咗，所以今次我哋連仔女都冇講，因為佢哋口疏，今胎太太本來叫醫生唔好同我哋講係仔定女，想生嗰刻先知，但醫生已經畀咗個報告我哋睇。」問到會否再生第4胎？Angie揚言要收爐，但張頴康笑言情到濃時很難講。

提到張頴康跟Moon在劇中有不少親熱鏡頭，Angie表示有觀看，並指老公表現不俗，張頴康大爆：「佢投訴點解劇中喺架遊艇拍片，但同佢就冇拍。」Angie更正說：「我係話你喺劇中同Moon做過嘅嘢，都要同我做一次，佢哋喺意識上好大膽同好狂野。」

意識大膽 挑戰極限

Moon在劇中不時採取主動引誘張頴康，意識大膽，問到是否其極限時？她說：「都極極地，我一開始知道有呢啲親熱鏡頭，都有問監製會點拍同埋係咪需要。最重要係劇情需要，而且知道張頴康有個好太太，佢每次拍完呢啲戲，都會沖完涼錫到老婆燶先瞓，佢太太都唔介意，我都唔可以因為尷尬而唔演，所以好多謝佢太太。」Angie笑指2人幾乎每場都有親密戲，簡直是挑戰其心臟，但她仍大方說：「不過個鋪排係好合理，我都睇得好投入，都希望佢哋一齊，有個好結局。」

港姐面試佳麗Cherry係好友

此外，今屆港姐面試的佳麗Cherry Chu跟Moon認識，Moon稱對方是其好朋友的朋友，稱讚她是個可愛、開心又純真的女生：「大家都知道佢兩年前第一次面試，但當年佢太細個，今次佢好有自信，我覺得年紀都係關鍵，太細個會緊張。」她表示自己並非對方提名人，希望她有好成績：「其實入唔入圍，有冇獎都係少事，參加選美係自己欣賞自己，如果自己冇信心，人哋講乜或抨擊你，你都會好受傷，自己有信心最重要。」