尹天照住馬來西亞最猛鬼地方　十幾日冇瞓過！

藝人尹天照今日（15日）為音樂分享會錄影拍攝，分享靈異經歷。他接受訪問時表示拍戲多年遇過不少奇怪事，笑稱自己算是「畀鬼責」專家，最難忘應該是在馬來西亞的一次，他説：「嗰度係出晒名全馬來西亞最猛鬼嘅地方，嗰次我住一間類似別墅嘅，其他演員就住另一棟大廈，我去探佢哋班，仲問佢哋咁猛有冇撞到嘢，佢哋好驚全部都叫佢唔好講，我話大家拍咗咁多年戲唔使咁驚啦，邊有咁多鬼？即刻有人話尋晚先有人被擲咗入廁所。」自言後生大膽的他，即表示要搬進大廈住，他續說：「我的確住咗一晚，但成晚開着燈冇瞓過等天光，就為咗做呢個英雄，哈哈。」

數年後他再次到當地住進同一所大廈，即遇到怪事：「呢次就大煲喇，我哋個單位係一廳多房，間間房有窗但惟獨我間房冇，所以想換房，點知當時full晒要等兩晚先有，咁冇所謂照住啦，點知當晚一熄燈想瞓，張床即刻喺度不停郁，仲感覺有個人喺近距離望住我，我唔敢擘大眼，咁啱出面有人返嚟開燈，我當時諗點好呢！（點解你唔走？）走唔甩呀，結果我博一鋪，如果擘大眼真係見到嘢就即刻衝埋去亂打一輪再走，結果見唔到嘢，我即刻行出廳坐咗一晚，其他演員陸續返嚟，但我唔敢話畀佢哋知，最後嗰十幾日拍攝我一晚都冇瞓過，直至返香港先敢瞓。」他坦言當年未信教，現在有信仰後就算到任何地方住亦不怕關燈睡。