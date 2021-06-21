梁繼璋繼續開咪　曾志豪同時間開Live隔空打對台

電台節目《瘋Show快活人》主持人曾志豪及陳寶玲「貴花田」於本月18日被電台解僱後，《瘋》元老級主持梁繼璋及李麗蕊今天重返電台開咪主持《瘋》節目，兩人聯同另一主持人馬小強接受訪問，梁繼璋表示：「好開心我哋呢個團隊由今日（21號）開始受邀主持節目發放正能量，相信觀眾好聽我哋嘅聲音，我想講所有人事上嘅安排，我哋只係主持人，從來冇參與。」至於被問到他可有跟之前的網台交代離職後去向、是否講過轉職殯儀業，及現職的電台何時邀他開咪等問題，梁繼璋則以「要返去做節目」為理由，一律聽而不答，急步離開。

而今早11時，曾志豪則在社交網「瘋Show快活人」Page自行在家「開咪」，單拖開直播同電台打對台。他表示好多人都好擔心貴花田，他曾與對方老公阿華聯絡，指貴花田晚晚好開心，叫聽眾不用擔心，而他希望繼續帶歡樂畀大家，並多謝逾2,500人支持今次Live，他與貴花田會繼續利用此平台做「節目」。

他續澄清此為早年Fans Page，非節目官方社交平台，以「自僱人士」自稱的他，指稍後會為專頁轉相、改名等，並會開放其他平台與大家「見面」。節目近尾聲時，貴花田亦致電打入及玩視像，曾志豪亦以展示電話畫面予網友收看，貴花田指自己感謝粉絲留言支持，及再次強調會繼續找方法「開咪」見觀眾。