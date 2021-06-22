衫上「名畫」　散發異域風情　

將藝術作品融入時裝單品設計是近年不少品牌慣常使用的創作手法，這樣的合作無疑可以將藝術以更平易近人的方式帶到生活當中，讓普羅大眾亦可以接觸到藝術。過往一直積極打造不同跨界合作的izzue，是次就帶來與美國藝術家Joel Mesler合作的聯名系列，推出的多款上衣、漁夫帽及布袋均加入Joel Mesler於本年度最新創作的4幅畫作，運用其大膽的色彩及動植物元素，為系列單品注入異域風情。

與此同時，著名藝術畫廊Levy Gorvy於6月23日至8月14日亦會假中環雪廠街地舖舉辦Joel Mesler藝術展覽，展出聯名系列使用的《Feelings Feelings》、《Let it burn》、《Lights Out》及《Sunset Sunrise》4幅版畫作品，而畫作的列印版本亦會於6月23日至7月14日同步在銅鑼灣希慎道及北京僑福芳草地T.T專門店展出。大家在選購izzue x Joel Mesler聯名系列單品的同時，亦可以藉着展覽對這位藝術家的畫作風格有更深入的認識（6月23日推出）。