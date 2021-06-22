前一日先被問價　蔡思貝：最高試過200萬！

藝人蔡思貝、何雁詩、賴慰玲及丁子朗現身由林盛斌（Bob）與江美儀主持的無綫J2綜藝節目《Mean Talk》，Bob直指思貝入行7年共有15單緋聞，更被封姣精，思貝坦承不開心：「始終都唔係讚，但我覺得有原因嘅，頭幾年我真係唔太識（避忌），當係跌一吓上一課。」

講到思貝千萬買車買樓等忽然富貴傳聞，賴慰玲及何雁詩即力證好姊妹是慳慳埋埋才有今天，連阿Bob亦幫口謂：「有次見到佢，嘩！你話晒蔡思貝吖，你不如換過架車，佢嗰架車係Cheap到拎去劏都未必值三、四千。」思貝聞言即忍不住落淚：「有啲人辛酸會公諸於世，我唔係咁，我懶係有骨氣。我一路以來無論傳媒講乜，我一次都冇澄清過，我一路專注工作，冇人知道所謂女一住二百呎瞓碌架床。」三女又揭露「娛樂圈問價」事件，期間思貝拿出手機向主持展示前一天收到的問價內容，並透露最高試過被問價200萬。

另外，丁子朗向來視湯洛雯為女神，子朗稱當年拍劇由於不斷NG，遭幕後冷嘲熱諷，獲女神伸出援手代說好話：「新人係咁㗎喇，佢第一次拍劇咋。」語畢更捉着子朗在廠行了一圈。美儀隨即追問：「點解唔追佢？」子朗「坦白從寬」：「我有約過佢睇戲㗎，但最後冇Physically咁出嚟睇，係Facetime一齊睇，因為有嘢請教佢。」經主持再逼供子朗何不直接展開追求，子朗傻氣地表示：「冇幾耐佢就同馬明（馬國明）喇，我唔係追佢心態㗎。」 遭美儀斬釘截鐵反駁：「你唔使兜喇，你9成9想追佢！依家輸咗先話冇！」十分搞笑。