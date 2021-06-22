古巨基邀10大樂壇潛力股合作　姜濤有份？

歌手古巨基在社交網開Live公布《 I REALLY LOVE TO SING 》正式啟動，他說：「發現香港樂壇有很多好歌聲，值得被更多人喜歡！」音樂企劃分為兩張專輯，《Album1》邀請10位值得被更多樂迷喜歡的新進歌手及樂隊、組合，與他改編及合唱10首粵語單曲。 至於《Album2》則邀請全班子新進創作人、唱作人及唱作樂隊，為他創作及製作10首全新粵語作品。整個計劃想邀請歌迷一同參予Brainstorming，以及緊貼製作進展每一步，網友笑言十足古Sir版《聲夢傳奇》一樣！

率先啟動《Album1》，他在叫歌迷、網友為他我提議近年歌迷覺得很有才華實力的新進歌手及樂隊、組合，不論來自哪間唱片公司，甚至是獨立歌手或樂隊、組合，只要認為是「值得更多樂迷喜歡的好歌聲」，他都會研究考慮邀請合作。網民即提議邀人氣男團MIRROR的Ian、Edan、Jer、AK、姜濤、Jeremy及歌手吳林峰等合作，而英皇師妹許靖韻、環球新人Mike（曾比特）、細貓（應智越）等亦即興連線跟基仔傾偈。。

細貓及Mike是基仔超級歌迷，鏡頭前兩人見基仔如見工緊張，還主動唱基仔歌曲，又坦言好想合作，異口同聲話：「我細細個已經聽你，你係我第一個追聽的男歌手，唱K都係唱你啲歌…」基仔即尷尷尬大笑。

Mike即席獻技

基仔見阿Mike的爆炸頭就大笑說：「你個頭原來平時都咁爆 ，哈哈，正。」Mike自彈自唱《必殺技》又一輪嘴講：「我可唔可以同你合唱呀？嘩，我好緊張呀，好似考試咁，但係又好興奮呀，我真係希望你留意我呀，我想為你度身訂造一首歌呀！」基仔就回答：「你真係唱得好好，我有留意你呀，我買你將來一定同你個頭一樣爆㗎！我哋之後再私底下聯絡。」基仔謂首次做這種社交平台直播，而太太又忙湊B，真心覺得雞手鴨腳，但有了今次經驗下次會做得更好，又說：「期待可以同一班有潛質的新進歌手合作，希望努力嘅歌手可以有更多人鍾意，樂壇不論資歷深淺，一齊加油！」