和紙織造　復古剪裁洗水牛

市場上大多數的牛仔褲普遍都是採用純棉紗線紡織而成，有時為增加牛仔布料的彈性或通爽效果可能會混入滌綸或亞麻，但所佔比例一般相對較低（約10%~20%）。由吉川浩幸（Hiro Yoshikawa）於2013年創立的日本牛仔褲品牌WASHI JEANS，其推出的牛仔褲就選用獨創混入WASHI NO.6和紙紗線（佔45%）紡織的牛仔布料製作，讓牛仔褲可以造出冬暖夏涼效果，並具備速乾、不易變形及抗菌特性。其創作靈感源自日本傳統居家門窗所使用的「障子紙」（Shoji），亦即我們經常掛在嘴邊的「和紙」（Washi）。

好地地一條牛仔褲何解要用上「和紙」製作？全因為身為日本清酒家族「大湖」第18代次子的吉川浩幸，從小就受到家族釀酒師的匠心精神及創作思維薰陶，因此一直專注鑽研獨特的牛仔褲工藝。在開發初期更無意中發現家族族譜正是以「和紙」製成，所以決定選用一種以桑樹（Kozo）製成的Tesuki「和紙」，以獨特的加捻技術製成堅韌柔軟的WASHI NO.6 和紙紗線（緯紗），與採用環保繩狀染色技術製作的有機棉線（經紗），在日本岡山以古老的TOYODA紡織機（日本汽車品牌TOYOTA最初以紡織機起家）編織牛仔布。由於這台紡織機只能在乾燥環境（冬季）以人手操作生產，所以每吋牛仔布料都得來不易。

品牌名字中的「WASHI」除了代表和紙，其實亦衍生自洗水技藝（Washing）。每一條WASHI JEANS牛仔褲都經過逾20次的天然洗水及染色工序，每個工序都由職人一步一步去完成，過程中絕不會使用任何化學品來加快速度，所以一條牛仔褲平均要花數月時間去完成整個洗水工序，才能造出自然的仿舊洗水效果。WASHI JEANS旗下兩個系列「自然」（SHIZEN）及「力作」（RIKISAKU）亦一共推出12款牛仔褲，每款牛仔褲更會因應不同洗水效果配上不同名字，例如：SHIGURE WASH（時雨）、AWAYUKI WASH（淡雪）及HANAGOROMO WASH（花衣）等等，並一律採用名為HISHI FIT的剪裁，因此臀部及腰部位置上的曲線剪裁能完美貼合身形，讓不同體形的東西方牛迷也能輕鬆駕馭這復古剪裁「和紙牛」。