【撐本土】抗疫潮物襯衫Styling新體驗

口罩可以話已經成為抗疫日常之物，除了防護實用效用外，更成為日常造型一部分，好似最近有品牌請來歐洲時裝設計師設計出逾百款時尚嘅平面及3D口罩，更係首間推出過百款不同圖案及顏色嘅口罩品牌，亦有品牌開設主題概念店，既推出全新色調口罩之餘，更帶來與別不同嘅購物及文化體驗呢！

歐洲時裝設計師力作

作為全港首間推出過百款不同圖案及顏色口罩品牌嘅MEDEIS™，請來歐州時裝設計師設計出百多款型格時尚嘅平面及3D口罩，最新出品嘅3D系列口罩由外國時裝設計師設計，每盒包含4款該色系款式，以便日常配襯不同服飾；而最新色系包括充滿神秘色彩嘅Mystic Purple、少女氣息滿滿嘅Snowflake及Gradient、狂野而性感嘅Leopard。新色系亦包含多種純色系列如Funful、Joyful和Rainbow，滿足一眾年輕人及潮人需要。品牌更為每款口罩及其耳繩配色，即使選擇務實款式也帶有時尚品味，凸顯個人時尚觸覺。新色3D口罩均採用高品質3S 無紡布製作，質地柔軟，而且顏色均勻，醫療級極透氣溶噴布更受國際檢測公司認可，達到美國標準ASTM Level 3水平；配上6mm柔軟耳繩及舒適加厚耳掛以防痛防刮傷，用起嚟更舒適安心。

口罩融入生活新體驗

本地時尚口罩品牌MaskOn除帶來全新色調口罩外，最近再下一城，於沙田開設首間生活概念店「MO._Atelier」；同步為Mood Series系列帶來全新嘅普羅旺斯紫「Dainty」及極簡灰「Aloof」色調。為了帶來獨一無二嘅購物與文化體驗，新店請來本地精品咖啡品牌U.C.R.（Urban Coffee Roaster）和手工香薰蠟燭BeCandle攜手合作推出聯乘產品。前者為新店精心調配出專屬嘅「MO._ blend 咖啡」，採用來自厄瓜多爾罕有水洗藝伎咖啡豆（Ecuador Geisha）拼配充滿熱帶水果風味嘅埃塞俄比亞吉日曬原生種咖啡豆（Ethiopia Heirloom），以中烘焙方法更同時保留了咖啡豆嘅花果香氣和甜感，帶有柑橘、蜂蜜和紅茶風味，同場更精選7款不同咖啡豆推出「7日掛耳咖啡包」等；而本地手工香薰蠟燭店BeCandle就為新店推出4款專屬香薰蠟燭，由店主Xavier親自挑選出切合新店嘅蠟燭香味，分別以品牌Mood Series中嘅Dainty、Aloof、Jazzy及Serene命名，從視覺延伸至嗅覺，為色彩注入香氣。