MIRROR明年7月開紅館？ViuTV高層魯庭暉咁樣講

ViuTV高層魯庭暉今日（27日）以頒獎嘉賓身份出席短片節閉幕暨頒獎禮，問到是否趁機會發掘新導演？他笑住婉拒受訪，再問到男團MIRROR是否下年7月開紅館騷？他說：「未Confirm。」再追問《全民造星IV》為何今屆只招募女生？會否親自挑選女參賽者？導師們是否已挑選好？他一律回答：「全部問阿花（節目監製）。」其後他於頒獎禮時再表示ViuTV近年極度需要劇本拍劇，歡迎需要工作的新導演自薦。

同場還有導演舒琪，受訪時他大讚今屆參賽者無論在技術層面上、專業上都有提升，投入度亦十分強：「過去一年受疫情加社會氣氛影響，今屆參賽者可透過作品表達自身、前景、社會想法，睇到佢哋有呢個積極性。」會同得獎參賽者之後有合作機會？他表示：「我哋唔係呢個角色，呢個平台係鼓勵、贊助佢哋拍攝，之後佢哋嘅發展，就唔會參與。（年輕人依家都比較少機會，睇好佢哋嘅發展？）呢個平台運作第15年，依家有部分新導演係參加過呢個平台，所以呢個平台都沾到少少光，業界對佢哋有關注度係件好事。」