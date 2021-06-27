同吳鎮宇合作驚到震！寶珮如感冒鼻塞致面癱？

亞視出身的寶珮如（Baby）最近接拍以露宿者為題材的電影《濁水漂流》，談及與影帝吳鎮宇首次合作，Baby受訪時說：「最初真係好驚鎮宇！除咗佢嘅氣場，每日開工同佢打招呼、講早晨，佢都係唔理我，最初我仲以為我遲到做錯啲乜？後來佢經理人Helen話：『佢係咁嘅，一做嘢就緊張完全投入。』鎮宇喺片場唔會同任何人傾偈，食飯都只係同助手喺埋一邊食，冇人可以進入佢嘅世界。到鎮宇有份參與後期，Helen再打電話畀我話：『Baby恭喜你，鎮宇睇完成部電影都冇讚任何人，只讚你一個，話你演得好！』我又真係超開心！」

電影中，Baby演活殘障露宿者蘭姑；事實上，當年她遇上車禍後導致毀容兼盆骨碎裂後要經歷7年的手術，也有蘭姑般看不見明天曾自殺的階段。她說：「做手術已用晒我畢生積蓄，加上手停口停要借錢度日，好感恩身邊好多朋友幫我，當中潔儀姐姐（袁潔儀）係我生命中嘅天使，佢本身都冇錢，但我一開口問她借錢，之後佢一出糧就分一半畀我，仲有林建明都有幫我。點解想自殺？因為睇唔到明天！首先借錢度日沒完沒了，其次手術失敗又要再做，當時單個嘴嘅手術，已做咗7、8次。我個人好貪靚，私家醫生收費又高，嗰時嘅男友又若即若離，每日都面對手術、食藥、撲生活費，我真係好攰、好討厭自己，都睇唔到明天，嗰時諗過跳樓，但好驚唔敢，就認真諗過精神科醫生開畀我嘅安眠藥自殺。點知最終死唔去，嗰時重新面對自己嘅人生同信仰。」

因為信奉基督教，寶珮如捱過人生低谷，亦在47歲之年間接因宗教認識比她年輕、任職廉政公署的丈夫Matthew，回想當年二人交往兩個月丈夫就求婚，Baby指從沒想過二人關係會跨越至今10周年，她說：「嗰時Matthew求婚我曾經拒絕，首先我成長喺單親家庭，之前又經歷過兩段失敗感情，我從來唔相信婚姻，加上嗰時我47歲係中女年紀唔細，我覺得同佢一齊就夠，唔使一紙婚書。但佢話：『唔得！婚姻係承諾，係一生一世！』佢呢啲對白，我以為拍劇先會有，從來冇人同我講過一生一世同承諾，最後係被佢嘅誠意打動。」Baby指也因宗教令夫妻間學懂包容：「我份人任性簡單，我老公則複雜認真，認真係好難頂，我冇諗過同佢會跨過10年，係因為宗教令我哋學懂彼此尊重包容，先可以磨合至今。」

另外，寶珮如日前在社交網留言叫大家不要忽視感冒鼻塞，她留言：「原來鼻竇細菌感染引起三叉神經，急性發炎會引致面癱...求主耶穌與我同行打勝仗。」她又上載一堆藥物相片自勉，為自己加油及指小病是福。

防止自殺求助熱線：

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生命熱線： 2382 0000

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撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

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