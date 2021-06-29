7.1入境免隔離！胡慧冲推介3大必住布吉Resort

想出外旅遊的朋友要留意了，泰國政府宣布7月1日起於布吉島（Phuket）推出沙盒計劃（Sandbox Scheme），讓已接種兩劑疫苗的旅客抵達該島後不用隔離。雖然香港的隔離措施尚未作出配合，但始終節省了入境的隔離時間，吸引不少朋友有衝動飛一轉！我們找來「泰國通」胡慧冲（Roger）精選三大必住的布吉酒店，為想投身當地陽光與海灘的朋友做好準備。

---------------------

成人限定 海景Pool Villa

Roger表示揀選布吉酒店時，前提是必須有泰國政府的SHA Plus+認證，即衞生情況優良及至少有70%酒店員工已接種了兩劑新冠疫苗。今次布吉島重開，當地有數百間酒店及Resort都拿了SHA Plus+認證，當然包括Roger介紹的三間。其中位於布吉島 Kata Noi海灘之上的The Shore at Katathani，Roger便曾多次入住。這間Resort只招待成人，內有98間Pool Villa，住宿面積相當闊落之餘，更有私人暖水池。而且Resort每朝會提供用心形籃承載的Floating Breakfast，讓住客可在泳池裏吃早餐。Resort內同時有好多打卡位， 例如有一條透明玻璃橋Kissing Point，並在酒店範圍的山崖邊位置興建了一棟水中教堂The Shore Wedding Chapel，教堂的落地玻璃可以飽覽一望無際的安達曼海，在此舉行婚禮絕對畢生難忘。Pool Villa每晚THB11,332起（約HK$2,764）。

---------------------

遠離喧囂 設施齊全

布吉島的Mai Khao Beach鄰近機場，附近沒有大型購物商場，也沒有甚麼熱門蒲點，只有寧靜的沙灘。遠離喧囂的環境吸引了數間著名酒店進駐，其中一間是萬豪國際集團旗下的Renaissance Phuket Resort & Spa。整座酒店糅合大量木質與大理石裝飾，設有180間客房，走摩登泰式風格，當中最受歡迎是附設迷你泳池的Pool Villa。酒店另有主泳池及按摩池，距離Mai Khao Beach只是幾步路程，建議於日落時到泳池或海灘漫步，欣賞夕陽餘暉。另外Kids Club、Spa、健身室等基本設施也齊全，亦有5間不同特色的餐廳。酒店環境優美，Roger推介位於Quan Spa的圓形天井水池裝置，能拍出富藝術感的照片。房價每晚THB2,500起（約HK$610）。

---------------------

經濟之選 隨時落水

可以住Pool Villa當然最理想，若預算有限，入住客房連接泳池的Pool Access酒店也是不錯選擇。位於布吉島東邊的The Tide Beachfront Siray Phuket是Roger另一心水推介，酒店共有74間客房，部分房間可以直達泳池，並可選擇望海或望泳池景觀，望海的話可以看到日出。房間採用地中海風格布置，藍白用色感覺舒適。露台設有梳化，晚上吹着海風談心，認真寫意。由於是Pool Access設計，因此酒店幾乎都被泳池包圍，換句話說可以隨時下水，又或者躺在椅上曬太陽。早餐種類豐富，餐廳設落地大玻璃，景色開揚，另一邊連接泳池及網床，網床上放着幾個抱枕，吃飽後可輕鬆躺下，享受無拘無束的感覺。Pool Access房型每晚THB1,827起（約HK$446）。

---------------------

何謂沙盒計劃？

泰國政府於7月1日推出的布吉沙盒計劃，放寬來自低風險國家、已接種兩劑新冠疫苗（接種時間需超過14天且不超過一年）的旅客入境，前往布吉旅行時只需接受新冠病毒檢測，毋須接受強制隔離，18歲以下人士可毋須打針。旅客若想轉往泰國其他地方旅遊，則要在布吉逗留最少14日，並持有病毒陰性檢測結果後。 疫苗品牌必須為泰國政府或世衞認可，逗留布吉期間只可住宿Safety and Health Administration（SHA）Plus+認證的酒店 ，如果計劃有成效，有機會於10月開放曼谷、清邁、華欣和芭堤雅等地。有關航班及進一步資料，可以聯絡泰國政府旅遊局香港辦事處。查詢：2868 0732