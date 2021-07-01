爭番啖氣！盛勁為晒Big鵰反擊　發動「小鳥復仇記」

身為《衝上雲霄大選》亞軍的盛勁為，日前參加《明星運動會》的游水項目，和一眾男藝員包括孔德賢等齊以泳褲上陣，泳池立刻變為「比比鳥」的戰地，當中以鮮藍色泳褲上陣的孔德賢「激凸」姿態出擊，化身為「不德鳥」並升呢為「無綫鵰神」。至於盛勁為更令網民嘖嘖稱奇，想不到他由三維空間跌入二維空間，變為「消失鳥」，連他自己也滿頭「黑人問號」並質疑現場有人「裝假狗」：「我都唔知點解！我唔鍾意裝假狗！我又冇檢驗他人有冇塞嘢入去！」所謂做人要爭氣，盛勁為由「消失鳥」變「憤怒鳥」，為自己的「寸土」據理力爭，發動一場「小鳥復仇記」！

今晚（1日）盛勁為突然網晒泳照，相中穿着泳褲的他上演一幕「低頭思故鄉」，低下頭來並陰陰笑看着泳褲。想不到短短3天非常「爭氣」的由2D變3D，的確「長大鳥」！他更霸氣留言：「消失鳥？依家係復活的鳥，記得放大張相嚟睇。#而家知我咩料啦 #我點會介意 #好大對襪 #角度問題」究竟他是「裝假狗」，還是真材實料上陣，當然只有他知道，不過他出「蕉」反擊，的確勇氣可嘉，不少網民狂畀Like，不過落選港姐麥詩晴就繼續安慰他：「Don't be sad！」驚對方未走出陰霾，他即回覆：「I'm happy wor！（我好開心喎！）」啱嘅！真係要頂住！