分隔異地無王管　傳王子背鄧麗欣暗交造型師致分手

女星鄧麗欣（Stephy）和台灣男星邱勝翊（王子）於上周日（27日）宣布分手，結束接近4年的姊弟戀，而Stephy更留言：「感恩遇見，願我們各自安好！」外，之後她在網上的任何更新，王子也有畀Like讚好，看似分手後亦是朋友，但近日有傳兩人其實鬧得不愉快，因Stephy零安全感，結婚計劃零共識，不婚即分！同時有傳王子衰死性不改，花心成性，「私藏」新歡！

因疫情關係，Stephy和王子長期相隔港台兩地，雖然靠視像及電話來維繫感情，但有傳王子因女友不在身邊，長期「無王管」，加上愛玩愛蒲性格不改，常常到夜店流連，和不少台灣美眉玩埋一堆，當中包括多位「黑澀會美眉」如「丫頭」詹子晴等，更有人言之鑿鑿指王子零避忌，常到異性香閨繼續玩外，有指他更「私藏」新歡，和一名台灣造型師交往，不時雙雙出席友人聚會。

雖然王子曾揚言視Stephy為真命天女，又說希望40歲前結婚及做爸爸，但得個講字，完全冇行動計劃結婚，令37歲的Stephy愈等愈心急兼火滾，加上長期相隔異地，感情愈來愈差。雖然今年5月王子秘密來港箍煲，但在婚事上依然得個拖字，最後Stephy惟有不婚即分！