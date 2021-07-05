MIRROR同ERROR水上激戰　9月4日有得睇！

東京奧運會將於7月23日開幕，為期17日，ViuTV為其中一間可直播及轉播賽事的電視台，會特製一連串精彩節目，讓觀眾在夏日感受奧運激烈氣氛。ViuTV將於7月強勢推出《夏日有團伙》系列，以《夏日有團伙 擊戰一場》、《夏日有團伙 力圖打排球》及《夏日有團伙 水著考有Feel》陪觀眾共度炎炎夏日，而人氣偶像組合MIRROR及ERROR更會挑機到水上，實行來個水上大激鬥。

節目「擊戰一場」承接香港首個打鼓比賽真人騷《擊戰》之熱血，由原班陣容李健宏（KB）、Anson Kong @MIRROR、余思逸（Yoshi）擔任主持，9位《擊戰》女鼓手再度熱血登場，與ONE PROMISE及陳蕾等一同Rock爆舞台。「力圖打排球」將聯同《男排女將》內一眾演員，跳出電視框框，實地進行一場精彩絕倫的排球表演賽，大鬥球技。飾演教練「家瑜」的鄧麗欣領軍「力圖隊」，迎戰陳宇琛率領的「ERROR隊」，而賽事將製作成節目於8月28日播出；「水着考有Feel」將繼續由小儀、Dixon（黃奕晨）、以及Edan@MIRROR擔任主持，人氣男團MIRROR及ERROR將再次挑機，比賽場地將移師到水上進行，他們會在浪花中Show住肌，大玩五感遊戲，展示團隊精神，節目將於9月4日播映。

每屆奧運開幕禮將成為全球焦點，ViuTV亦隆重其事於7月23日晚上6時與觀眾齊齊迎接東奧開幕禮。而奧運進行期間，《奧運有得揀》將於7月24日至8月8日晚上6時30分現場直播，由強尼、陳安立、馬啓仁（Keyman）、陳嘉倩及沈殷怡坐鎮，每日直播多個奧運熱門項目。