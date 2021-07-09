蔡琳望打破偏見　趙胤熙公開單親育兒生活

去年5月與韓國男星李東健離婚的女星趙胤熙，最近孖女兒李露亞拍攝JTBC節目《勇敢的Solo育兒—我來養大》，她將與蔡琳、金娜憐、金賢淑及金九拉等單親爸媽公開他們的育兒故事，眾人今午現身發布會。

趙胤熙坦言對要在節目中公開愛女的樣子和自己的私生活感到有負擔，但她希望與孩子創造美好的回憶，苦惱了3個月後，最終決定亮相節目，又表示很羨慕女兒：「她會放膽地將自己的想法說出來，非常活潑，會主動跟人示好，我的性格就完全相反，所以很羨慕她，希望大家多多留意露亞可愛又開朗的樣子，多多喜愛她。」

蔡琳去年年底承認已與內地男星高梓淇離婚，而今日是她離婚後首度公開露面，育有1子的她坦言單親媽媽很需要鼓勵和安慰，不是過來人是不會明白：「我希望讓大家看到我們的生活，讓更多人有共鳴和得到安慰，所以決定參與這個節目。」她又指每個家庭都會有關於育兒的苦惱，他們只是家庭的形態有少許不同，希望透過節目打破偏見：「想讓大家知道並不需要覺得我們很可憐，而是『因為要一個人照顧孩子而有這些難處』。」