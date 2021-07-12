冇諗過追番鄧麗欣　方力申：唔係好朋友！

藝人方力申自前度鄧麗欣（Stephy）和台灣男友邱勝翊（王子）分手後，首度出席公開活動。對於不少網民集氣望小方跟Stephy翻撻，小方聞言反問：「係咩？我冇呢個想法，亦冇諗過追番佢喎，不過睇到呢個消息都關心佢嘅，我同佢嘅合唱歌喺網上都有好高收睇次數，所以我諗都有再合作機會嘅。」又透露沒有聯絡過Stephy，他說不是怕食「檸檬」：「唔係好朋友，我係佢fans，喺網上佢冇follow我，但我有follow佢，佢follow好少人。」

而本月16日，他將和十幾名無綫攝製隊伍往日本投入東奧的拍攝工作，抵達日本後要先接受3日指定酒店隔離，且活動受限制：「唔可以隨意走動，只可以喺酒店上車直去場館，之後再上車直返酒店，就算見到間藥房想入去買嘢都唔得。」又指此行做主持的工作要靠自己：「寫稿、拍乜嘢，都要自己諗，或者set啲妙問妙答嘅題目畀運動員，打算喺酒店隔離時，自己做吓功課先。」

問到可會自行留在日本順道度假？他坦言有想過，但又考慮到日本防疫措施，夜生活有限制，又擔心如日本疫情有變，可能返港後的14日隔離期或會延長，加上又要兼顧游水學校課程，最後決定完成工作後就隨大隊返港。