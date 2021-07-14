食住個勢！傳無綫為《聲夢》舉行演唱會　15位參賽者總動員出場

無綫節目《聲夢傳奇》將於下周一（19日）進行決賽，到時就會知冠軍誰屬，不過有消息指無綫一早已跟15位參賽者包括炎明熹(Gigi)、張馳豪(Aska)、林君蓮(Kaitlyn)、鍾柔美(Yumi)、詹天文(Windy)、姚焯菲(Chantel)、黃奕斌(Hugo)、何晉樂(Rock)、潘靜文(Sherman)、孫漢霖(Steven)、林沚羿(Venus)、文凱婷(Aeren)、蔡愷穎(Lolita)、林智樂(Felix)和冼靖峰(Archie)簽約，將會一齊舉行演唱會，連奧運主題曲《奪金》都會一齊合唱。

消息指在《聲夢傳奇》結束後，15位成員唔會各散東西，除了有「聲夢Summer Camp」之外，更會籌備舉行演唱會，傳在八月跟大家見面，不過日子尚未確實。如果成真，今次會係15位參賽者第一次上大舞台表演，相信《聲夢》粉絲一定會好興奮。

事實上《聲夢傳奇》參賽者愈唱愈好，已經累積咗唔少粉絲，其中冠軍大熱人選姚焯菲同炎明熹風格各有特色，早前15位參賽者出席商場騷時大受街坊歡迎，無綫食住個勢舉行演唱會，絕對有得諗！