慾火撻着　性急點算好？

慾火係咪話嚟就嚟？實情係某啲男士確係如此。當面對突如其來嘅慾望時，可以點樣解決？以下介紹嘅3套四仔作品，或者可以幫到你。

不再自娛

性慾呢樣嘢唔可以壓抑得太耐，否則一旦爆發，淑女都會獸性大發！由Nubiles推出嘅《Princess Cum #10》，搵嚟Blake Blossom、Jane Wilde、Lilly Bell同Madi Collins孭飛，單睇呢個陣容都知道影片有幾咁波濤「胸」湧。劇情講述Blake Blossom一向鍾意自娛，更沉迷到連工都唔返，結果被勒令戒掉呢個習慣。起初佢仲可以透過搞吓其他嘢嚟分心，點知某日遇到泳褲型男，慾火一發不可收拾！

銷魂按摩

按摩能夠按出慾火？相信老司機都會認同呢個講法，但其實女人都會喺按摩過程忍唔住曳曳。好似呢套由Fantasy Massage製作嘅《Everyone Loves Massage》，講述Valentina Nappi、Blair Williams、Anya Olsen等多位脫星因為性生活枯燥，諗住去按摩鬆一鬆，估唔到被型男技師按到囉囉攣，於是反客為主，係咁撩對方曳曳，結果按摩室變咗春宮，不斷傳出淫聲浪語。

一箭雙鵰

一個人空虛寂寞，梗係要搵人陪啦！一個唔夠？兩個又如何？由Naughty America炮製嘅《2 Chicks Same Time #31》，講述一班索女為咗解決肉體空虛，每人各自搵嚟兩個型男玩前後夾擊，真係好大食！影片搵嚟Kenna James、Gianna Dior、Kira Noir等人氣脫星扮演企業女強人，佢哋因為醉心工作而忽略性生活，直至某次閨密聚會，各人開始吐苦水，於是齊齊向心儀型男埋手，實行大玩床上三人行，享受雙重快感！