集氣MIRROR做黎明騷嘉賓　掀粉絲罵戰！

天王黎明（Leon）一連9場嘅《Leon黎明Talk & Sing 2021紅館演唱會》繼續喺紅館開唱，頭3場都有設嘉賓環節，Leon喺首場仲同DJ林海峰High爆合唱人氣王姜濤首Hit歌《蒙著嘴說愛你》，搞到全場Fans即陷入瘋狂狀態，亦令一班「鏡粉」相當驚喜！雖然第4、第5場就冇請嘉賓，由Leon一支公唱足全場，氣氛同樣熾熱，不過某網上專頁就Leon冇請嘉賓一事出Post，要求同網民一齊集氣，希望尾場可以有男團MIRROR做嘉賓，若果成事嘅話更形容為「完美交棒」，仲引用埋佢哋首《Warrior》入面嘅歌詞「浩浩蕩蕩迎來另一新世紀」，點知呢個Post一出，即刻辣㷫雙方Fans，仲同專頁小編「開拖」，場罵戰更去到一發不可收拾嘅地步！

先有Leon Fans鬧爆，認為入場主要係撐偶像，而唔係要睇嘉賓，有嘉賓係Bonus，但冇嘅話就可以聽Leon唱多幾首歌，再有Fans對專頁指MIRROR接捧Leon表達不滿︰「呢個係黎明演唱會，點解要集氣請咩鏡仔？更加唔明交咩捧？完全唔同級數嘅人，唔該唔好拉埋嚟講！我只需要睇黎明就足夠！」亦有Fans質疑有人公器私用︰「唔好講到全世界都鍾意MIRROR，好似得MIRROR有唱歌、有Fans咁！」、「要追鏡仔咪去ViuTV囉！」

該專頁小編其後竟寸爆「還拖」︰「香港人怨氣好大！」、「佢冇嘉賓，我唔會Expect，佢有嘉賓自然係Talking Point，亦係主辦嘅用意，唔係請嚟做乜？」、「冇嘉賓就淨係睇明仔，有嘉賓就Either大家開心吓 or 廁所位，各取所需！」點知呢番言論一出，「鏡粉」同Leon Fans嬲爆聯手夾攻︰「嘉賓黎明自己請㗎！唔係主辦單位，黎明不嬲都只係想做自己鍾意嘅嘢，尤其係演唱會，所以唔係為咗乜嘢Talking Point，鍾意鏡仔真係唔係問題，希望鏡仔做嘉賓都唔係問題，但你用嘅字句就冇尊重個藝人，然後你話嘉賓係廁所位，更加盡顯你唔識尊重藝人！」、「用鏡仔做廁所位，識唔識得尊重人？」、「講到廁所位咁難聽，好好檢討同修養一吓自己先啦！」