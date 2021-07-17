爆華晨宇「變臉」照被控告　網民道歉再轉軚狂讚

2020年參加大陸綜藝節目《歌手．當打之年》成為「歌王」的華晨宇繼早前爆出秘密與張碧晨育有1女後，昨日（16日）再突然被一名網民控訴，指張碧晨是小三，又同時公開多張華晨宇植髮及「變臉」照！同日晚上，華晨宇及張碧晨都發聲明，表示堅決抵制任何惡意造謠的行為。其後該爆料者發文指照片是由一名自稱是華晨宇前經理人王桂紅的好友發送給他，對方更提供王桂紅的聯絡方式，但爆料者態度180度轉變及道歉：「華晨宇沒有整容、沒有削骨、沒有整下巴，我在這裏給華晨宇先生道歉，我不該因為兩個號被禁言，就公開你隱私照片，希望華晨宇先生大人有大量，不要跟我計較…」並刪除有關照片，文尾更寫了一大段讚美華晨宇的文字：「你曾經給我帶來無窮的動力」、「你帶給我生命中和諧美好」、「你化解感傷迷茫的我」等等！

華晨宇工作室同晚再發文表示拒絕道歉：「將繼續用法律手段維護華晨宇先生的一切權益。​​​​」另一邊廂，華晨宇前經理人王桂紅也稱從沒有見過或拍過網上有關華晨宇的圖片和片段，更標籤該網民：「你的言行已嚴重侵犯本人名譽權，法院見。」

有網民發現王桂紅早前曾Like過網友翻出華晨宇感情時間線疑似重合的博文，在2018年更有疑似她的錄音流出，內容是指華晨宇故意給團隊找麻煩，不過事後經理人公司發聲明否認這段錄音屬實。