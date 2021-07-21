周星馳捧紅︱甜筒輝年擲百萬開戲　「威龍潘金蓮」升呢女一

藝人梁茵於《愛．回家之開心速遞》因「威龍潘金蓮」一角，令觀眾認識，早前，她撼低多位女星成為電影《水着女王》女主角，獲有份投資該片的「甜筒輝」鄭文輝大讚表現專業，若有合適的劇本，應會繼續合作。

周星馳拍過無數經典電影，早年亦「捧紅」過不少「樣貌精奇」的新人，很多之後亦憑着自己的努力，闖出自己的路，曾演出過《食神》及《喜劇之王》等電影的「甜筒輝」便是其中一人，近年成立製作公司的他，其公司每年都會投資7位數字拍片，雖然暫未有回報，但都仍在默默耕耘，除了《水着女王》，日前則於深圳亦開拍了電影《龍行天下之戰龍決》，該片由內地演員朱宏、尚如夢主演，港星亦有陳觀泰及林威，是一部動作電影，鄭文輝直言很期待今次拍攝，希望電影能得到觀眾的鍾愛。

除了拍電影，早前鄭文輝亦打算搞旅遊節目，到歐洲多地取景，可惜最後因疫情問題取消，暫會以拍電影為主。談到早年跟周星馳合作，他指緣於電影《大內密探零零發》，當時第一次見星爺，該片拍到尾聲時，由於有場記請病假，鄭文輝遂「客串」幫手，怎料，周星馳睇中他的身形與自己相似，便叫他當剪影替身，所以嚴格來說《大內密探零零發》才是他第一部幕前演出，而非《食神》的四眼Richard。