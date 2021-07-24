曾戀已婚監製搞不倫　鈴木保奈美封「元祖魔性之女」

54歲日本一代愛情劇天后鈴木保奈美，上星期宣布完成育兒責任，與結婚23年的諧星老公石橋貴明離婚，震驚藝能界。她於代表作《東京愛的故事》中，飾演的女主角「赤名莉香」大膽奔放，現實中的她同樣勇於追求愛情，更曾被封為「元祖魔性之女」。

鈴木讀高中時，因參加事務所舉辦的選美比賽入行。她拍攝《東》劇走紅後，被爆搭上同劇已婚監製大多亮，大搞不倫戀，更不理閒言閒語，為大多亮監製的多套劇集擔任女主角，導致對方離婚收場。之後，她與飾演「三上」的舊拍檔江口洋介再合作拍劇而撻着，2人被雜誌斷正在大溪地度假後，手拖手甜蜜返日，但這段戀情始終未能開花結果。

1994年，28歲的鈴木在事業如日中天之際，閃嫁F1賽車評述員川井一仁。雖然2人名氣相差一大截，但鈴木未有理會，惟首段婚姻只維持了3年便離婚收場。1998年，懷孕3個月的鈴木開記者會，宣布與諧星石橋貴明奉子再婚。當時男方剛於2周前宣布與前妻達成離婚協議，令外界質疑她再搶人老公。而拍畢露點電影《一見先生》後，她便息影引退，專心照顧3名女兒，直至2011年才復出幕前。