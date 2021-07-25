孖老竇姜大偉拍住上　姜卓文唔想姜派演技失傳

藝人姜大偉今日（25日）偕太太李琳琳及兒子姜卓文一家三口，出席短片拍攝計劃啟動禮，兩父子繼接拍廣告後，首次於大銀幕上合作，為活動拍攝其中一部先導短片。講到劇中跟現實一樣飾演父子，姜大偉笑住「投訴」：「竟然佢係男主角，而我係男配角！」姜卓文即賣口乖：「我依家企喺你隔籬係男二！」

姜大偉謂再續父子情比較易演，不用專登熟悉對手：「已經夠熟佢。（覺得個仔做成點？）唔到我講喎！哈哈！（你夠晒資格。）要我講實會加感情分，50分！（另外50分？）等觀眾同由佢自己講啦！」突然「接波」的姜卓文說：「努力就100分，但喺演技上都仲有好大嘅進步空間。（劇中做孝順仔抑或忤逆仔？）係時下年輕人，同本人一樣孝順。」同爸爸做對手戲有壓力？他坦言一定有，因為不想「姜派演技」失傳：「老竇教有壓力係好，可以變成動力，而部戲係講傳承，好有意思。」

另外，姜卓文透露近日簽了經理人公司，希望可向歌影視三棲發展：「有出歌嘅諗法，想拍MV，一、兩年後再出唱片，自己有作歌、錄音，簽咗公司有資源去做。」問到曾參加《全民造星II》的他，比賽後比較少發展機會會否可惜？他直言不會，因為透過選秀節目獲得好多經驗：「學咗好多嘢，辛苦咗咁耐到依家終於有機會發展，就要好好把握。」