機械人李佳芯動情　爭仔唔眨眼！

李佳芯於新劇演高端智能機械人，被喻為再次衝擊視后之作！劇中與首演男一的陸永及上位小花馮盈盈展開三角戀，當中雖有打鬥場面，卻不能眨眼及流汗，絕對是體能及演技大考驗！

由視后李佳芯掛帥、馮盈盈、陸永、簡淑兒、麥美恩及C君等演出的無綫新劇《智能愛人》，將於8月3日（周二）起在翡翠台播放，為配合「東奧」賽事，劇集首周延至晚上10時15分播出，之後回復正常於晚上9時30分播映。

劇情講述高端智能機械人阿寶（李佳芯飾）出廠時意外走失，結果被古家謙（陸永飾）私有化帶回家，其後被古家當「阿四」，協助他們完成各式各樣任務。與人類相處一段時間後，阿寶漸漸有七情六慾，之後更愛上陸永，繼而與謝多燕（馮盈盈飾）變成情敵，兩女為了陸永爭風呷醋，盈盈誓要把佳芯消滅！

首度挑戰演機械人的佳芯，由起初零情感到接觸人類後學懂模仿，再有動作及感情，角色富層次感，當中更要應付打鬥場面，監製陳翹英大讚她駕馭能力高：「搵唔到香港邊個演到呢個角色，將冇表情同感情演到有呢個元素，仲將機械人受傷害嘅情感表現出嚟。」佳芯亦表示角色頭半段零情感，確實有點困難：「唔可以眨眼、流汗，講嘢一個tone，對住盈盈係板起塊面，因為係敵對關係，好多嘢要靠佢哋做，所以我唔易之餘，佢哋都難演。同埋當初冇預計會有打鬥場口，而且打得都幾勁，仲要吊威吔。」至於跟陸永首度合作，她讚對方口才了得而且鬼主意多多，故經常要忍笑：「喜劇嚟講呢啲對手好好，佢喺對白上亦會畀意見，令大家好有互動。」

監製讚陸永演出精彩

陸永今次躍升男主角，還與兩位女神談情，艷福無邊！陳翹英直言陸永演出精彩，不過當主角的他並無特別興奮：「做配角時又一樣係咁，交到貨都係咁演。（同兩個女神合作好開心？）佳芯好犀利，演死物演到出神入化，好大挑戰；盈盈每日做足晒功課入廠，係我見過最勤力嘅演員。」至於盈盈就表示面對搞笑能手陸永，無力招架：「就算佢好專業咁演都會好搞笑，睇佢演出會忍唔住笑，搞到要NG幾次。」

麥美恩拍得拖多終遇苦

麥美恩演陸永家姐，30幾歲卻沒有人生目標，與陸浩明、泰臣及C君皆有感情線，惟大多受情傷，難怪她表示角色情緒很複雜：「起承轉合好大，所以都幾好玩。劇中我仲會教壞佳芯，令佢識得乜嘢係妒忌，對手戲都幾多，大家合作好開心。佢演機械人真係好細緻，開工見佢喺劇本度寫低晒重點，好值得學習。」

簡淑兒慘被爆樽刮花面

飾演新、舊兩版機械人的簡淑兒，劇中造型百變，包括秘書、侍應及看護等，還特別染了粉紅色頭髮。她笑指拍攝首日就被爆樽「見紅」，印象深刻：「劇中交代嘅年代，機械人係發洩工具，拍嗰時連爆我3次樽，結果刮花咗少少塊面。」更指演機械人比演人困難得多，因節奏大有不同，故開拍初期亦需花時間揣摩：「每個字要冇感情咁去講，流汗同熱都唔可以有表情，有時凍都係好平淡咁去演。（同邊個多對手戲？）陸永有對手戲，但佢成日爆肚，搞到我好多次忍唔住笑咗出嚟！」