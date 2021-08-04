《英雄本色》35周年祭　揭開鮮為人知秘聞

前日（2日）是吳宇森的經典代表作《英雄本色》上映35周年紀念的日子，影片當年上映時一鳴驚人，累積票房高達3,465萬元令人大跌眼鏡，並隨即掀起一片「英雄片熱潮」。最多影迷談論的除了是電影的情節之外，對白如「阿SIR，我冇做大佬好耐喇！」、「我衰咗三年，我等緊個機會，爭番口氣。唔係要證明話畀人聽我威，只係想話畀人聽，我唔見咗嘅嘢我想自己攞番！」絕對是香港影史上最經典的電影金句之一！但原來《英雄本色》多年來亦有不少鮮為人知的秘聞好少人談論。現趁住這個紀念的日子為大家細數一下！

秘聞一

比人用槍指住個頭係發哥親身經歷？

《英》有不少經典場面及對白，其中Mark哥在酒廊與豪哥及阿成訴心聲那場亦有受廣泛談論及模仿！Mark哥一時感觸憶述12年前與豪哥帶貨去印尼交易的難忘經驗，他們應當地的黑幫大佬邀請到夜總會為他們消遣「洗塵」，但Mark哥因為一時講錯說話而被對方的黑幫手下用槍指住個頭，最後更迫令他飲尿！Mark哥邊講邊落淚，而背後更播住羅文的《幾許風雨》，認真應景！發哥能夠將那場內心戲演譯得渾身解數令人感動，原來是因為發哥亦有過同樣的親身經歷！發哥多年前曾在一個訪問中透露有次與無線訓練班同期的林嶺東獲邀請到馬來西亞一酒店登台，那間酒店老闆邀請他們飲酒。「阿東由加拿大啱啱返嚟唔識應酬，講錯咗嘢得罪七哥（老闆）。七哥保鏢即用槍指住我哋個頭，要我哋飲晒啲酒。最後我哋頂唔順入廁所大嘔特嘔！《英雄本色》嗰場戲就係將嗰次攬住喊嘅經歷重新演譯出嚟。狄龍演嘅係我，我演嘅係阿東。」

秘聞二

Mark哥有老婆？

一個成功男人背後都有過女人，Mark哥都係！當年因為吳導演拍得太長的關係而忍痛剪走唔少鏡頭，其中包括薛芷倫在片中的所有鏡頭都被刪走！她在片中原本飾演Mark哥老婆阿瓊，是一名酒廊歌手。吳宇森曾接受東網巨星訪問時有解釋為何刪走Mark嫂個角色的原因。他指原先已拍了幾場有關Mark嫂的戲份，可是過往電影的片長大都是90分鐘，難以取捨之下只能割愛。不過，如果有細心看仍會見到上映的版本還有Mark嫂的影子，電影初段Mark哥、豪哥及阿成在酒廊中訴心聲的一段，有個遠鏡就隱約見到穿上黃金上衣的Mark嫂在唱歌。據知那場戲是講述Mark哥與豪哥及一班同事一同去妻子工作的酒廊劈酒兼等待她收工。而網上出現惟一一張劇照亦見到Mark哥夫婦在台上合唱！雖然演出被全刪，但後來發哥與薛芷倫在《我在黑社會的日子》 中再續前緣飾演夫妻。而後來吳導演的《喋血雙雄》亦安排葉蒨文飾演酒廊歌手Jenny，似乎想將當年阿瓊個角色在Jenny身上得以重生！

秘聞三

張國榮與朱寶意有床上戲？

因拍得太長的關係，吳導演除了將Mark嫂整個角色刪走之外，亦刪剪了多個較為特別的鏡頭！影片除了講兄弟情之外，亦有在張國榮飾演的宋子杰（杰仔）同朱寶意飾演的女友Jackie的愛情線上着墨不少！除了有咀嘴的鏡頭之外，原本亦拍了一場激情的床戲，但無奈亦要剪走。現版本只見到他們「完事」後，赤裸上身的杰仔熟睡，Jackie為他包紮手上的傷口的鏡頭。此外，亦有一場Jackie在家中用槍指住杰仔的鏡頭。估計那場戲是講Jackie偷了杰仔支槍阻止他往船廠調查大哥成。最終杰仔被大哥成手下埋伏中槍受傷。

秘聞四

Mark哥原屬意另一男星飾演？

曾有「票房毒藥」之稱的周潤發憑《英雄本色》Mark哥角色而令事業咸魚翻生紅到依家！但原本個角色屬意另一港星飾演，佢係邊個？咪就係同樣英文名叫阿Mark的鄭浩南囉！當年「浩南哥」在新藝城超紅，片約一部接一部。就是因為太忙的關係而最終無時間接拍。後來才邀請周潤發飾演Mark哥，由於發哥演得太精彩，原本他只給十多日的拍攝期，但後來電影公司卻決定「加碼」增添他的戲份。最後發哥更憑角色而首度勇奪香港電影金像獎最佳男主角！發哥當年以軍褸便服上台領獎，他得獎後以Mark哥的經典對白搞笑致詞：「我等咗三屆，點解今晚等我冇心理準備同埋最搲嘅時候先得到呢個獎。」

秘聞五

《英雄本色》非原創故事？

《英雄本色》當年上映後影響了後期的同類型電影，但其實當初吳宇森亦受到多部電影影響而構思出這個經典的故事！吳導演雖然藉《英》向67年龍剛的同名電影致敬，但角色同故事都改了不少。其實《英》是以1975年的寶萊塢電影《Deewaar》作為故事藍本，兩部片無論是內容及角色的相似度都極為相似！《Deewaar》的男主角是有「印度周潤發」之稱的男星阿迷達巴山（Amitabh Bachchan）主演，他飾演一名罪犯哥哥與警員弟弟因工作背景關係而產生矛盾從而走上對立的局面。

延續經典。。。

《英雄本色》上映後創造票房神話，原班人馬趕拍續集及第三集《英雄本色III夕陽之歌》。而周潤發和狄龍這對銀幕最佳拍檔亦先後在《老虎出更》及《義膽紅唇》再度合作。亦由於《英》在亞洲各地同樣大受歡迎，多年來韓國以及中國都將之翻拍成新版。其中韓國的《英雄本色：無敵者》及2018年內地版的《英雄本色2018》均在香港上映過，只可惜成績並不特出！但其實仲有部印度版，就係1994年的《Aatish: Feel the Fire》!相比起兩部亞洲重拍版，呢部絕對係騎呢得多！除了有大量寶萊塢式必備的歌舞場面之外，更有一場Mark哥與女伴剝衫剝褲赤裸比較槍傷痕跡的鏡頭。