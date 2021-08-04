試新嘢！細嘗新糕點小食

每日返工坐足好幾個鐘，做嘢做到悶悶哋，又或肚仔餓餓哋，總想搵啲小食或糕點咬吓或撐吓肚皮，而坊間唔少品牌亦非常明白大家嘅需要，於是乎不時推出新品以滿足大家口欲。

連鎮店新副線 捉緊優惠尾巴

美心西餅全新「Maxim's Cakes & More」早前以全新形象於康城港鐵站重開，推出5個全新秋列，包括果乾系列、凍乾系列、懷舊曲奇系列、傳統餅食系列及花生脆糖系列；選用優質原料及食材炮製，以懷舊曲奇系列為例，選用優質麵粉及上等牛油製作，令經典嘅紅糖燕麥曲奇、黑糖杏仁片曲奇及椰子曲奇都能保持鬆化口感，配茶或咖啡作下午茶夠晒夾！此外，為慶祝康城港鐵站新店開張推出限時優惠，今日係最後一日喇！

大師環球搜羅 繽紛時令水果

由著名糕餅大師Dominique Ansel開設嘅當文歷餅店by Dominique Ansel，今個盛夏就以時令水果做主題，推出「夏日果撻祭」，帶來色彩繽紛又美味嘅水果撻，包括全新登場嘅龍眼荔枝撻和菲律賓香蕉拖肥撻，還有日本愛知縣蜜瓜茉莉撻、台灣杧果椰汁撻、以色列無花果黑芝麻忌廉撻、泰國粉紅西柚香杧撻和加州車厘子羅勒忌廉撻等，帶來環球美果香甜好滋味。