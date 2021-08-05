騎劫伍仲衡個騷？EO2合體扮F4唱《流星雨》

音樂人伍仲衡（Harry）「添食」於10月假九展開兩場音樂會，再次碌爆人情卡廣邀十多名歌手好友做嘉賓，當中包括前男子組合EO2，彭懷安（Eddie）、王志安（Otto）、洪智傑（Osman）及謝凱榮（Eric）合體蒲頭，昨晚（4日）先聚舊開Live唱歌熱身，4子齊齊著白色上身衫「團服」，受訪時大放笑彈！

Eddie抵死笑話今次唱歌只是攝時間，Otto接着笑說平時見Harry開Live齋食菜都有超過1,500個Fans睇，所以決定搞搞新意思：「唱歌我哋都好鍾意，但不如我哋傾吓偈、講鬼古，曾幾何時我都係個鬼古主持，大家亦有撞鬼經驗。」

至於問到音樂會準備情況？Otto笑言已經準備好十幾年，隨時可以上台，EO2又感謝Harry邀請他們演出，預告屆時會唱一Part歌：「一定會唱佢寫畀我哋首經典歌《守護星》，仲會唱F4《流星雨》。」見Eric明顯瘦了一個圈，Eddie加把口笑嘲兄弟：「終於似番個人！」Eric指有特別跑步、節食減肥，已成功搣脂20多磅，目標為個騷再瘦多10幾磅，問4子會否一齊操弗騷肌？Otto坦言由始至終都不是靠肌肉取勝：「Fans係睇我哋嘅跳舞實力！所以我哋會跳舞，今次令Eric的起心肝減肥係件好事！」

EO2難得再合體，問到今次做嘉賓有甚麼突破？Otto再笑話：「佢夠膽請EO2唱歌已經係個突破！（會唔會騎劫Harry個場？）唔會！不過你會感覺到係，哈哈！但好可能到時我哋喺台下開Live，直播佢個騷！」期待上台唱歌？4子表示十分期待，問到之後可會繼續以EO2名義出歌、表演？他們指沒有多想，開心就最重要：「如果出歌、拍MV開心就會做，依家走埋一齊就好似時光機重遊以前開心嘅時光。」另外，講到Harry上次開騷超時，笑問今次可會重蹈覆轍？他即耍手擰頭說老闆已講明不可以：「上次罰咗成5位數字，或者下次諗吓學舞台劇咁晏晝又開一場、夜晚開一場。」