職場女強人　肉搏唔錫身

樣靚身材正嘅職場女強人，係唔少男士好想征服嘅對象，但現實中唔易做到，幸好有四仔片廠出手，令觀眾嘅幻想成真。正如今次介紹嘅四仔，就充分展現出女強人如何為滿足慾望而瞓身肉搏。

劇味一流

有劇情嘅四仔會令人睇得投入一啲，好似呢套由Deeper製作嘅《Muse Season 1 Director's Cut》，講述女強人嘅情慾生活，由演而優則導嘅脫星Kayden Kross執導，演出陣容超強勁，搵嚟Kenna James、Gabbie Carter、Adriana Chechik等超人氣脫星孭飛，而且作為導演剪接版，片中收錄咗唔少之前喺正傳中剪走嘅片段，令劇情交代更完整。雖然影片長度達4個半小時，但絕無冷場！

情趣人妻

美國四仔嘅人妻系列，劇情離唔開「偷情」兩個字，呢套由Sinful XXX推出嘅《Devil In Disguise》，算係比較特別。影片由Tina Kay聯同Christian Clay、Nicole Love等人氣脫星一齊演出，內容講述Tina飾演嘅商界女強人，一直冷落咗老公，為咗令平淡嘅夫妻生活有番啲激情，某日同老公講自己要出差，期間會請個女僕返屋企做家務……當佢老公見到女僕時，即被對方嘅火辣肉體迷住，燃起久違嘅慾火，好快已經展開床上肉搏。你以為Tina會喺呢個時候撞破姦情，錯晒！原來女僕嘅真身竟然係Tina本人，係咪估唔到呢？

愛情主打

以愛情故事嚟包裝嘅四仔，通常比較多着墨喺性愛方面，呢套由Dane Jones推出嘅《Seasonless Love》算係異數，談情先係主菜。影片由四仔名導Dane Jones主理，搵嚟Cherry Kiss、Anya Krey、Alecia Fox等人氣脫星演出，講述飾演女強人嘅Alecia Fox陷入兩位前度男友嘅情感糾結中，有趣嘅係，呢兩個男人各自有另一半。當Alecia下定決心同其中一位男人發展落去時，又有另一個男人出現……