李若彤為被性侵女生發聲　鄭爽開口反被批洗白！

近日內地網上瘋傳指阿里巴巴一名女員工在颱風天被要求出差、被灌酒、被當地客戶猥褻，更被其直屬上司性侵，而女員工事後曾多次向公司尋求協助未果，引起網民熱議，群起聲討，說要為受害者討回公道！

藝人李若彤高度關注此事，除了轉發有關事發經過的貼文外，還怒斥職場上的不公平：「最厲害的武器，是每一個我們站出來，一起對抗不公，這些令人不齒的事情才有可能被正視。她所遭遇的不是簡單用『職場陋習』『酒桌文化』輕輕帶過，這是必須嚴肅對待的事情。懇請大家和我一起關注此事。願她故事的結局不是『魚死網破』」，網民大讚李若彤願為女性發聲，是正義感的俠女行為：「很勇敢，社會就是需要這樣的藝人」、「發聲的女明星太少了，我們的明星真的不敢得罪資本家。」

除了李若彤外，自從被爆涉及「陰陽合同」及棄養子女的鄭爽，被列為「劣迹藝人」後，重回幕前機會微乎其微，只能在網絡上「生存」，而她也有就女員工的性侵風波在網上聲援，她表示：「沉默只會讓施暴者變得囂張，我不會放棄為弱勢群體發聲。我做各行各業不受你喜愛的制約。」李若彤和鄭爽同樣發聲，不過網民反應各異，網民指鄭爽是有趁機洗白的動機。