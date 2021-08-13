勝利判監3年！粉絲發聲明不離不棄：事必歸正

去年3月入伍的韓國天團Big Bang前成員勝利，原定下月中退伍，但他因參與及安排性交易、散布裸女照等9宗罪遭起訴，案件昨日在軍事法院進行宣判，勝利全部罪名成立，被判有期徒刑3年，他遭強制退伍兼即時入獄！

不過，有粉絲團隨後發聲明表示對勝利不離不棄：「由勝利作為最後一名成員加入開始，組合Big Bang的歷史便正式展開，由於其「不成熟」與「多嘴的麻煩製造者」形像很強烈，有時也會令粉絲感頭痛，但他還是得到很多粉絲的喜愛。這是因為他在舞台與電視上充滿熱情與活潑的表現，讓很多粉絲感受到真誠，勝利在提升組合的K-Pop地位也發揮重要的作用。」

聲明內文還提到：「現在勝利在一個與世隔絕的偏僻地方面臨另一場試煉，看着現實中原本閃爍的明星滑落的背影，讓粉絲十分心痛，但這也是給他一個反省的機會，所以粉絲們也虛心接受法院的判決結果，並把『事必歸正』這4字成語銘記於心。夢想着《The Great Gatsby》（《大亨小傳》）般生活的勝利，卻遭遇了與對方命運一樣的悲劇遭遇，粉絲依然期待他再次站起來的一天，並懇切希望他到最後也不要放棄！」