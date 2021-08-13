瘦身不瘦胸　「身材女王」鄭杞瑤贏模特兒大賽

【特約報道】2021 亞洲模特盛典 Face Of Hong Kong & Ace Talent 演藝大賽圓滿結束，各大媒體持續報道，真的很感謝大家的支持，更高興看到FOHK大獎得主「身材女王」鄭杞瑤Kylie成功擺脫網上的陰影，在決賽當晚展現出無比自信和發揮出色表現，勝出實在實至名歸！

在比賽初期，鄭杞瑤被網民批評身形微胖及因上圍太豐滿而成為焦點，令她情緒繃緊抑鬱，上堂時更失控爆喊。當時見到她的情形我真的很心痛，心痛她未出道已經要承受這麼多壓力。我跟她說，不要被人睇小，身形絕對可以靠後天食療及療程補救，最重要的是堅持和自信。台上的明星光芒四射，普通人也可以有這樣的魅力，這就是心理的力量，一個人的念力、思想、能量是可以改變。我教她每天望着鏡子，笑着說「我很漂亮」，逐漸就能增加自信。

同時我贊助她瘦身，教她跟從我設計的「唐安麒宇宙飲食」，即三成主食、七成蔬菜、稻麥五穀要與肉類分開進食，並多吃新鮮的、天然的、富含酵素的，無化學添加、色素及味精的食物。宇宙飲食強調瘦身不能節食，吃飽了一樣可以瘦！我再安排鄭杞瑤到我公司做瘦身療程，做一些爆破肥厚脂肪細胞和收緊贅肉的高科技瘦身儀器，短短10日就全身瘦25吋！一個月總共瘦了6磅，決賽當晚鄭杞瑤整個身形很勻稱，瘦身不瘦胸，引來很大回響，很多媒體都相繼報道，她的付出大家有目共睹，絕對是值得。

以我多年來對演藝圈的了解，除了擁有天使臉孔和魔鬼身材，抗壓性強、友善親切，絕對是走紅的必要條件，相信鄭杞瑤Kylie經過今次FoHK比賽的磨練，絕對有機會在娛樂圈發光發熱！

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。