完勝入耳骨傳　空氣傳導耳機聽得舒適

現時大多數開放式耳機都以耳塞或是骨傳導傳聲，前者需塞進耳孔，長戴易感不適；後者則音質普通，長時間震動更會令面部產生酥麻感。近日推出的MU6 Ring提供第三個方案，首創空氣傳導播放技術（Air Conduction Technology），透過物理生態振膜，把音源經耳廓耳道傳送到耳蝸，並同時配備16mm動態驅動器及定向式環迴技術，既有好音色，又不會帶來不適感。

MU6 Ring符合人體工學，中置重心結構僅重35g，而且耳掛式設計，就算戴眼鏡也能使用。另外，它的每一邊耳筒都可120度調節，臉形大細都適合佩戴。針對運動需要，它防水之餘，還支援點擊操作，只需點擊耳筒就能播放、暫停或接聽來電。200mAh電池最長可播放10小時，內置藍牙5.0同時兼容兩組裝置。美中不足是它沒有時下流行的降噪能力，容易聽到環境雜音，戶外使用會較受騷擾。

同場加映︰日製旗艦耳機

同期耳機仲有款Techics EAH-TZ700 ，它歸廠方的旗艦級動圈入耳式耳機，由日本廠方製作，全港限量120套。以鎂鈦合金製作的它僅重7g，體積細小卻配備Precision Motion Technology音響技術，實現3Hz至100,000Hz超闊頻寬，帶來廣闊音域及精準定位。