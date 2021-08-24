《刑偵日記》監製關樹明認向無綫辭職：唔關收視低事！

無綫劇集《那些我愛過的人》、《不懂撒嬌的女人》、《刑偵日記》口碑甚佳，不過奈何之前《刑》劇收視出奇地低，令人驚訝，有指該劇監製關樹明會完成新劇《OPM》之後便離巢無綫，更會跟友人齊齊自組新公司，另闢新天地。

其實關樹明入行27年，於無綫助理編導做起，而2012年時過檔香港電視擔任總導演，3年後杜之克過檔無綫，再找回巢擔任《不》劇監製。關樹明今日（24日）接受東網訪問時，坦言已向無綫辭職，由於他現時忙於黃庭鋒、湯洛雯主演新劇《OPM》拍攝，之後他任監製的《把關者們》亦會於9月於翡翠台首播，故都會完成手頭上工作才會離開。問到今次辭職原因，他坦言：「有個朋友想叫我一齊出去搞製作，依家市場百變，都想試吓其他唔同嘅嘢，（關唔關之前《刑》劇收視低事？）唔關事，公司完全明白，而且《刑》喺內地市場嘅點擊、口碑同收視都相當好，都好多謝TVB夠膽去嘗試，大家都要有衝擊、變化，迎接市場改變。」

此外，有指前無綫副總經理（戲劇製作及節目）杜之克現時正密謀埋班開新公司，亦開無綫內部招手，問關樹明是否就是與杜之克合作時，他謂：「唔係！係朋友！我同無綫呢間母校有好深感情，之後可能大家啱嘅都會有合作機會。」