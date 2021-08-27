為妮歌潔曼試衫袋5位數　楊曉穎2度檢測要求嚴苛

荷里活影星妮歌潔曼（Nicole Kidman）來港免檢疫開工，惹來外界批評，但她一於懶理，連日來照開工。昨日有爆料指劇組開拍前，曾花5位數聘請「試衫模」，當中包括幫妮歌試衫的楊曉穎，據知要求極嚴苛，需兩度接受檢測兼包冚全身！

奧斯卡金像影后妮歌潔曼早前於澳洲悉尼獲豁免檢疫入境香港，為新劇《Expats》開工，惹來外界質疑！由於她留港即投入拍攝，故劇組在她抵埗前已做足準備，包括找專業模特兒代妮歌及部分主要演員試穿戲服。據知，每位「試衫模」有5位數酬勞，代替妮歌試衫的模特兒是前環球小姐香港區冠軍楊曉穎，身高1米80的她三圍及身高非常接近妮歌。

簽保密協議

有指劇組對「試衫模」要求嚴格，當中重點當然是楊曉穎，就算已接種兩劑疫苗的人，亦需接受兩次檢測。出於衞生及為免弄污戲服，她們要先穿上一件由頸包到落腳的連體衣，才可穿戲服。據知，妮歌在劇中有過百套服裝，當中以OL裝及便服為主，亦有小量性感低胸及露背連身裙。對於被指是妮歌的「試衫模」，楊曉穎受訪時表示：「唔好意思，我簽咗保密協議，所以唔可以透露任何嘢。」

另外，連日來在旺角花園街開工的妮歌，前晚約8時，她在多名工作人員陪同下現身，工作人員十分緊張，不時遮擋記者鏡頭並叫大家不要埋身，保持距離。而妮歌未埋位前戴上口罩，至拍攝時才除下，由於現場有不少臨時演員，工作人員呼籲他們不要聚在一起及收起電話。當晚劇組封街的範圍比前一晚更大，令受影響的商戶怨聲載道。