李靄璣打天才波　參加羽毛球比賽勇奪銀牌

邵氏藝人、歌手林奕匡太太李靄璣（Rikko）主持無綫奧運節目時被指不撐香港乒乓球隊後，她再次重申熱愛香港運動員：「我以前做體育記者時，經常會走訪本地賽事同運動員，今屆港隊創歷史性佳績，身為香港人都覺得好驕傲。希望大家繼續支持香港體壇。」

Rikko除擔任多年體育節目主持，亦熱愛運動，尤其打羽毛球相當有天分，她在經理人提議下，參加了人生第一個正式的羽毛球比賽，結果在23位選手中贏得銀牌，她說：「我喺溫哥華讀書嘅小區學校係冇羽毛球隊伍，所以從來都機會接受過任何正統訓練，只係喺讀中小學時上運動課與同學們切磋吓。」直至來香港發展，她亦是偶爾和朋友打「友誼波」，而近年受疫情影響更鮮有落場，不過為應付比賽，在正式作賽前1星期才重拾球拍練習，又說：「我成日都覺得自己算係個處變不驚同淡定嘅人，點知真係喺比賽時，真係會緊張到手震，嚴重到開波都可以打咗去隔籬場，有好多失誤。」

她又覺得贏牌非最重要，開心是見所有參賽者、主持、評判及工作人員都友善及鼓勵她，充分令她感受到運動的喜悅及體育精神，又覺得今次比賽讓她回到中學時：「嗰種青春、熱血係無法取代，我會好好收埋喺記憶裏，希望大家都可以放膽去完成一件令熱血沸騰嘅事。」雖然打羽毛球有天才，但自問沒勇氣及膽量成為運動員，因此看見運動員在比賽中盡力做到好成績時會特別感動，亦感到比賽場上，不分國籍及輸贏，每位運動員的故事及堅毅都讓她熱淚盈眶。